ندوات توعوية بشأن المشروع القومي للري الحديث بقرية أبو شنب بالفيوم

عُقد اليوم الإثنين، الندوة التوعوية للمزارعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، حول المشروع القومي للري الحديث والنتائج الإيجابية المأمولة منه.

حيث عقدت الندوة بقرية أبوشنب التابعة لمركز أبشواي بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس وصفى الشيمي نائبا عن مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، والمهندس ياسر فهمى مدير عام الموارد المائية بمديرية الزراعة، وشاهيناز رجب رئيسة الوحدة المحلية بأبو شنب، والمهندس طه داهش مدير الإدارة الزراعية بمركز أبشواي، والمهندس احمد عبدالرازق مسؤول الري بإدارة أبشواي، وممثل عن البنك الزراعي المصري، وعدد من المزارعين وممثلي روابط مستخدمي المياه بمركز أبشواي.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن هذه الندوة التوعوية التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة، والري، والبنك الزراعي المصري، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بهدف تعريف المزارعين بالمشروع القومي للري الحديث والنتائج الإيجابية التي تعود على المزارعين من هذا المشروع القومي، والمتمثلة في زيادة الإنتاج وتوفير التقاوي وترشيد استهلاك مياه الري.

وأضاف أن الندوة تناولت عدة محاور منها، التحديات التي تواجه الموارد المائية، ودور وزارتي الري والزراعة في مواجهة تلك التحديات، وكذلك دور أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة تلك التحديات، كما تم إلقاء الضوء على المشروع القومي للري الحديث والنتائج المأمولة

في كلمته أكد وكيل وزارة الري، التعاون الوثيق بين أجهزة المحافظة المختلفة، للتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة، لدورها في ترشيد استهلاك المياه وضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، فيما استعرض نائب الأستاذ علاء المواردي مستشار البنك الزراعي المصري، المزايا المالية التي يقدمها البنك للمزارعين، للتوسع فى تطبيق نظم الري الحديث، بفائدة بسيطة 5% متناقصة، مع تيسير الإجراءات للمستفيدين.

وأشار الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، إلى أن عملية الزراعة لها 3 أضلاع مترابطة هي الميكنة، والتسويق، وأهمها إدارة المياه، مؤكداً أن الري الحديث له تأثير إيجابي مباشر على إنتاج المحاصيل الزراعية، لدوره فى توفير 25 % من التقاوي، و40 % من مياه الري، فضلاً عن دوره في زيادة الإنتاج بنحو 30 %، مضيفاً أن المديرية تعمل بشكل متكامل على 3 محاور أساسية تتمثل في تبطين الترع، وتبطين المساقي، ثم تطوير الأراضي وتحويلها إلى الري الحديث.

ندوات توعوية حول المشروع القومي للري الحديث

ندوات توعوية حول المشروع القومي للري الحديث

ندوات توعوية حول المشروع القومي للري الحديث

ندوات توعوية حول المشروع القومي للري الحديث

ندوات توعوية حول المشروع القومي للري الحديث