بيلاروسيا تسجل 689 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا تسجيل 689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 428 ألفًا و595 مُصابا.

وأوضحت السلطات الصحية - وفقا لوكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، اليوم الاثنين - أن عدد المتعافين من المرض بلغ 421 ألفا و842 شخصا عقب تسجيل 537 حالة على مدار أمس، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3266 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس 10 آلاف و452 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 6 ملايين و987 ألفا و496 اختبارا على مستوى البلاد.