الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أم تتنازل عن أطفالها وتنقلهم إلى دار رعاية

الطفلتان
الطفلتان

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» (إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي) التعامل مع بلاغ وارد من إحدى السيدات تفيد برغبتها في تسليم أطفالها لدار رعاية.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، منذ قليل، أنه على الفور تم التعامل مع الحالة، وبالحديث معها اتضح أنها تعاني من تفكك أسري وخلافات زوجية، حيث تقيم في منزل عائلة زوجها وبعد خلافات كثيرة لجأت لبيت أهلها، إلا أن والدتها طردتها من المنزل، مؤكدة أنها قررت التنازل عن رعاية أولادها وتسليمهم للمؤسسة، وتم إيداعها فرع السيدات لحين البت في أمرها وحل للمشكلة.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر هو إيواء كل مَن هو بلا مأوى سواء كبار رجال أو سيدات، وأطفال بلا مأوى، موضحاً أن وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين، وإغاثة، ووجبات.

ولفت إلى أنَّ الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: «الدار أنشأت من أجلهم»، مشيراً إلى أنَّ دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى يعملان على أن تكون مصر خالية من المشردين من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

فريق التدخل السريع لوزارة التضامن يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلا مأوى على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حساب وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة التضامن أن طبيعة تكوين الفريق ساعدت على سرعة استجابته والتي تنعكس في الأداء الجماعي لأعضائه ومحاولات التعامل بإبداع وابتكارية لإيجاد حلول يكون هدفها تحقيق المصلحة الفضلى للحالة، وقدرة أعضاء فرق التدخل السريع على التحرك بسرعة في غير مواعيد العمل الرسمية وأيام الإجازات.

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مواقع التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوى رئاسة مجلس الوزراء الشكاوي الحكومية الموحدة فرق التدخل السريع مؤسسة معانا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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