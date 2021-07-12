الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشركات الصينية تقدم 110 ملايين جرعة من لقاحات كورونا لـ«كوفاكس»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، أن شركات الأدوية الصينية ستقدم 110 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد-19 على الفور للمشاركين في مشروع "كوفاكس".


وذكر التحالف - في بيان أوردته وكالة شينخوا الصينية - أنه تم توقيع اتفاقيات شراء مسبقة مع "سينوفارم " للقاح الفيروس المعطل "بي بي آي بي بي - كورفي) ومع " سينوفاك" للقاح الفيروس المعطل "كورونافاك"، وذلك بعد أن وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام لقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين في وقت سابق من العام الجاري في حالات الطوارئ.


وأوضح التحالف أن الاتفاقيات سبتدأ في إتاحة 110 ملايين جرعة على الفور للمشاركين في مرفق كوفاكس، وهو مرفق دولي لتوريد اللقاحات وتوزيعها بقيادة منظمة الصحة العالمية، وفي تحالف غافي ولشركاء آخرين.


وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي "بفضل هذه الصفقة، ولأن هذه اللقاحات قد أُدرجت بالفعل على قائمة الاستخدام الطارئ لدى منظمة الصحة العالمية، يمكننا التحرك لبدء توفير الجرعات للدول على الفور".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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