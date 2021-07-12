الثلاثاء 13 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

غضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية بعد امتحان الألماني

طلاب
طلاب

حالة من الغضب سيطرت على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بعد أن اشتكى الطلاب من صعوبة امتحان مادة الألماني رغم سهولة الإيطالي والفرنساوي معتبرين أن ذلك عدم تكافؤ فرص من وزارة التربية والتعليم.

وقالت رقية محمود، ولي أمر: «فكرة إن اللغة الثانية ثلاث مواد والطالب يختار واحدة منهم، فكرة ضد العدل والمساواة.. الألماني والفرنساوي والإيطالي، فيه امتحانات بتكون سهلة وبسيطة ومباشرة، وامتحانات بتكون صعبة ومعقدة».

وأضافت: «مش ذنب الطالب إنه يختار مادة وتيجي صعبة وبقية المواد تكون مباشرة وسهلة.. كده احنا بندمر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ولازم يكون لها حل».

وقال محمد مهدي، ولى أمر، إن طلاب الألمانى انهاروا بسبب القطع، حيث أنها كانت صعبة عكس امتحان الفرنساوي والإيطالي الذي جاء مباشرا وسهلا.

وطالب بإعادة امتحان الألماني لطلاب الصف الثالث الثانوي.

واتفقت معهم في الرأى ريهام كمال، ولي أمر، حيث قالت إنه من المعروف أن الألماني أسهل كثيرًا من الفرنساوي والإيطالي لذلك الطلاب يختارونه في الثانوية العامة، لكن ما حدث في امتحان اليوم كان عكس كل التوقعات.

وأضافت أن امتحان الفرنساوي جاء من الكتاب المدرسي عكس الألماني لذلك لا يوجد تكافؤ فرص.

طلاب العدل قطع الثانوية المواد توقعات كتاب واحد فرنسا

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