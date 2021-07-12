الإثنين 12 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«معلومات الوزراء»: مصر من أكثر الدول نشاطًا في البحث العلمي (إنفوجراف)

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجراف بعنوان مصر من أكثر الدول نشاطًا في البحث العلمي في المنطقة.

وتناول الإنفوجراف أبرز نقاط تطور الأداء المصري في البحث والنشر العلمي في العالم 48% من النشر العلمي العربي في 2016 شارك فيه باحثون مصريون، و46% من الباحثين بمصر سيدات وفقًا لمنظمة اليونسكو، حيث أكدت تطور مكانة مصر في مجال البحث والنشر العلمي، وكان من أبرز مجالات تفوق الأداء المصري على المستويين العالمي والعربي هو مجال البحث والنشر العلمي في الطاقة.

وتعد مصر من الدول التي تحاول تنفيذ التطبيقات العلمية في مدنها الجديدة، إضافة إلى تمتعها بموقع مميز بين الدول الإفريقية في علوم الفضاء، حيث إن مصر تسهم بقوة في مشاريع الفضاء الإفريقية، ومن المقرر أن تستضيف المقر الرئيسي لهيئة الفضاء الإفريقية. 

وجاءت مصر بجانب كل من الجزائر والكويت ضمن الدول العربية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في المساواة بين الجنسين بمجال البحث العلمي.

انفوجراف مصر من أكثر الدول نشاطًا في البحث العلمي في المنطقة
انفوجراف مصر من أكثر الدول نشاطًا في البحث العلمي في المنطقة
البحث العلمي معلومات الوزراء مصر أكثر الدول نشاطا

مواد متعلقة

وفد من أكاديمية البحث العلمى يزور جامعة الوادى الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي

بالأسماء.. وزير العدل يصدر حركة تغييرات لمساعديه

بالأسماء.. حركة وزارة العدل وندب 6 مساعدين جدد للوزير

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

صندوق علاج الإدمان: تعاطي الشباب في سن 15 إلى 20 سنة يصل إلى 46%

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التحرش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى

مستشار بالرئاسة الفلسطينية يحذر من محاولات الاحتلال فرض سيادته على القدس