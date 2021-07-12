«معلومات الوزراء»: مصر من أكثر الدول نشاطًا في البحث العلمي (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجراف بعنوان مصر من أكثر الدول نشاطًا في البحث العلمي في المنطقة.

وتناول الإنفوجراف أبرز نقاط تطور الأداء المصري في البحث والنشر العلمي في العالم 48% من النشر العلمي العربي في 2016 شارك فيه باحثون مصريون، و46% من الباحثين بمصر سيدات وفقًا لمنظمة اليونسكو، حيث أكدت تطور مكانة مصر في مجال البحث والنشر العلمي، وكان من أبرز مجالات تفوق الأداء المصري على المستويين العالمي والعربي هو مجال البحث والنشر العلمي في الطاقة.

وتعد مصر من الدول التي تحاول تنفيذ التطبيقات العلمية في مدنها الجديدة، إضافة إلى تمتعها بموقع مميز بين الدول الإفريقية في علوم الفضاء، حيث إن مصر تسهم بقوة في مشاريع الفضاء الإفريقية، ومن المقرر أن تستضيف المقر الرئيسي لهيئة الفضاء الإفريقية.

وجاءت مصر بجانب كل من الجزائر والكويت ضمن الدول العربية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في المساواة بين الجنسين بمجال البحث العلمي.