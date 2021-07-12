الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميانمار تتلقى مساعدة روسية لمواجهة الموجة الثالثة لتفشي كورونا

كورونا في ميانمار
كورونا في ميانمار

أكد المجلس العسكري في ميانمار، الإثنين، أنه سيتلقى مساعدة من روسيا لمواجهة الموجة الثالثة المميتة من تفشي كورونا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون للصحفيين اليوم:"لقد توصلنا لاتفاق مع روسيا لانتاج خمسة ملايين جرعة من اللقاح سنويا في ميانمار".

ولم يكشف ما إذا كان اللقاح الذي سيتم إنتاجه سوف يكون لقاح سبوتنيك في أو لقاح سبوتنيك لايت المؤلف من جرعة واحدة.

وبعد نحو خمسة أشهر من وقوع انقلاب عسكري في ميانمار، ارتفعت عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا بوتيرة سريعة، وتفاقم الوضع بسبب الافتقار لجرعات اللقاح وعدم كفاية النظام الصحي، الذي انهار معظمه.

وسافر رئيس المجلس العسكري مين أونج هلانج إلى روسيا يونيو الماضي لإجراء مباحثات مع ممثلي السلطات بشأن الأزمة الصحية وقضايا أخرى.

وتشهد ميانمار أعمال عنف وفوضى منذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي.

واصطف الكثير من الأشخاص للحصول على أسطوانات الأكسجين في ميانمار من أجل المصابين في المنازل، بعدما امتلأت المستشفيات.

مع ذلك، يسعى الجيش حاليا إلى حظر بيع الأكسجين حيث أنه يجب أن يتم استخدامه " تحت الاشراف" وفقا لما قاله المتحدث.

ميانمار روسيا الموجة الثالثة كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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