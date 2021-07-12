الأردن يسجل 767 إصابة و7 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، 767 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، و497 حالة شفاء، خلا الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 757 ألفا و690 حالة، والوفيات إلى 9843 حالة، والشفاء إلى 740 ألفا و546 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 186.8 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.41 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 186 مليونا و800 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و31 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و413 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي، ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا واليابان، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.