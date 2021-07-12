الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 6 أشهر (إنفوجراف)

الإدمان
الإدمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق إنفوجراف يتضمن مجهودات الخط الساخن 16023 في الفترة من يناير وحتى يونيو 2021 حيث بلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق 16023 خلال الـ6 أشهر الأولى من 2021، بلغ 63 ألفا و540 مريضًا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1669 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات" وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

الانفو


تضمن الإنفوجراف أنه خلال شهرى مايو ويونيو 2021 تقدم 6022 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف او الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره حيث من المقرر بداية العام المقبل بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات ضمن مبادرة "مصلحتك " لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعمل الخط الساخن لعلاج الإدمان، خلال 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، ويهتم الخط الساخن بالخدمات العلاجية التى تقدم للمترددين، وتقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية لهم.

وزيرة التضامن صندوق مكافحة الادمان انفوجراف مكافحة الإدمان المصالح الحكومية بديلة العشوائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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