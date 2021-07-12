«تحيا مصر وعاش السيسي».. هاشتاج يتصدر تريند تويتر

تصدر هاشتاج تحيا مصر وعاش السيسي تريند تويتر، وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نشر إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تغريداتهم.



فقال أحدهم: "‏من ساعتين تم حقن ثاني طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي الطفل "آسر كريم" بعقار zolgensma والذي يؤخذ لمره واحدة فقط بمستشفي جامعه عين شمس ويعد الدواء الأعلى سعرًا في العالم تبلغ قيمته 34 مليون جنيه".



بينما حرصت اشجان نبيل على وضع صورة وزير الخارجية سامح شكري معلقة: " السفير ‎سامح شكري وهو منور ‎ الناتو".



ولكن الأبرز في التغريدات هو احتفاؤهم بمبادرة الرئيس التي تخص مرضى الضمور العضلي فغرد أحد رواد تويتر: " حقنة بـ2.5 مليون دولار للطفل الثانى آسر كريم بعد الطفل ريان بعد قرار الرئيس بمعالجة الأطفال اللى عندهم ضمور عضلي مجانًا على نفقة الدولة، وفي نفس الوقت البرلمان المصري يوافق بشكل بات بفصل أي خروف إخواني في أي وظيفة حكومية".



وقال آخر: "‏حد يصدق ناس قالت العاصمة والمشاريع فنكوش والدولار هيوصل ٢٥٠ جنيهًا والقناة هتدفع غرامة فالقناة تأخد من السفينة نص مليار دولار و.... الأكيد إن الإخوان أكدب وأخس مخلوقات الأرض، والمؤكد أننا واثقون في السيسي وولادنا وإخوتنا في جيشنا".

وقال طه حامد: " مخطئ من يظن إن حلمنا وصبرنا ضعف وليعلموا أن القاهرة قادرة على حرق من يمسها السيد الرئيس".



وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي بالمجان، مؤكدة أنه تم تخصيص 24 مركزًا لاستقبال الحالات وتقييمها، بالإضافة إلى 3 مراكز لصرف العلاج للمرضى بعد تقيمهم وتصنيفهم.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم أطلق مبادرة من أجل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتقديم العلاج بالمجان، وتستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لحماية الأطفال من مسببات الإعاقة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم توفير 19 نوعًا من الكواشف للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثى الميلاد، مضيفة أن هناك 4 شركات وطنية يمكنها المشاركة في توفير الأدوية الخاصة بالعلاج، مؤكدة أن مرض ضمور العضلات نتيجة وجود عوامل وراثية حيث يحدث المرض بسبب خلل جيني.