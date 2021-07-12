سجن عامل 15 سنة قتل شقيقه بسبب خلافات على شراء «تروسيكل»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامه بقتل شقيقه وهو نائم بسبب خلافات بينهما على شراء دراجة بخارية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبدالعظيم صادق، ومحمد فؤاد حافظ، وسكرتير الجنايات خميس قمر.

ترجع أحداث القضية رقم 453 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، بوجود خلافات بين المتهم «ي.ر.ا»، عامل وشقيقه المجني عليه «أ.ر.ا»، عاطل، على شراء مركبة بخارية تروسيكل، قام المتهم ببيعها بثمن بخس لوجود عيب بها فحدثت بينهما مشاجرة فقام المتهم بالحصول على سلاح أبيض من مطبخ الشقة محل الواقعة وطعن المجني عليه في صدره خلال نومه واستولى على الدراجة البخارية وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب علمه بوجود عيب بالدراجة البخارية فتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كان قد تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين شقيقين ووفاة أحدهما بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وهروبه.

على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث القسم، إلي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو «أ.ر.أ»، 41 سنة، مسجاة على ظهرها غارق في دمائه إثر طعنه بسلاحٍ أبيض في الصدر.

وبسؤال والدته المدعوة «ع.ال. ال»، ربة منزل، قررت نشوب مشاجرة بسبب خلافات مالية بين نجلها المتوفي والمتهم شقيقه الأصغر «ي.ر.أ»، 35 سنة، عاطل، بسبب قيام المتوفي بمساعدة شقيقه في شراء مركبة "تروسيكل" فحدثت مشاجرة فيما بينهما، على إثرها تعدى فيها الأخير على الأول بالطعن بسلاحٍ أبيض حتى سقط قتيلاً، وأكدت أن نجلها الصغير قام بتقيدها بالحبال حتى لا تستغيث بالجيران وفر هاربًا.

تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.