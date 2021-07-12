«عبد ربه»: «زويل» أول جامعة مصرية تتقدم للاعتماد الدولي

قال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن المدينة تقدمت ب 4 برامج للاعتماد الدولي، وأن جامعة زويل تعد أول جامعة مصرية تتقدم للاعتماد الدولي، على الرغم من أن عمر المدينة لا يتجاوز السبع سنوات، لافتا إلى أنه لا توجد برامج في أي جامعة حكومية مصرية معتمدة برامجها من المجلس الأمريكي للاعتماد الدولي.

وأكد عبدربه، أن الاعتماد الأمريكي الدولي، يعني أن برامج الجامعة، تحقق معايير التعليم العالمي، ويفتح آفاق عالمية لخريجي المدينة .

وأشار عبدربه، إلى أن المدينة نجحت في الربط بين المجتمع البحثي والصناعي، ونجحنا عن طريق وادي العلوم والتكنولوجيا، في استغلال المخرجات البحث العلمي، والتحول لاقتصاد المعرفة.

وأكد عبدربه، أن المدينة لا تهدف لتخريج موظفين وباحثين عن فرص عمل، ولكن خريجين قادرون علي خلق فرص عمل، ولديهم أفكار بناءة وقادرة علي المنافسة في السوق العالمي.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود عبدربه هو القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس الإدارة، وأستاذ تصميم الآلات والتريبولوجيا الهندسية

عميد الشؤون الاستراتيجية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وولد الأستاذ الدكتور محمود عبدربه في القاهرة عام 1964. وقد حصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1987 ، وماجستير العلوم في هندسة التصميم الميكانيكي عام 1990 من كلية الهندسة - جامعة القاهرة حيث عمل معيدا ثم مدرسا مساعدا بنفس الكلية ، وحصل على درجة الدكتوراه في التصميم الميكانيكي عام 1995 من خلال برنامج الإشراف المشترك بين جامعة اخن التكنولوجية بألمانيا وجامعة القاهرة. في عام 1995 التحق بقسم التصميم الميكانيكي وهندسة الإنتاج بجامعة القاهرة كأستاذ مساعد. خلال صيف 1996 و 1998 عمل أستاذاً زائراً في معهد الميكانيكا في جامعة إنسبروك بالنمسا وجامعة اخن التكنولوجية بألمانيا على التوالي. في عام 1999 عمل أستاذًا زائرًا في KIC ، اليابان من خلال المنحة المقدمة من الهيئة اليابانية للتعاون الدولى. في عام 2000 تمت ترقيته إلى أستاذ مشارك. في عام 2001 التحق للعمل بقسم تصميم النظم الميكانيكية وهندسة الإنتاج في جامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية وفي عام 2005 تمت ترقيته إلى درجة أستاذ. في عام 2012 التحق بجامعة القاهرة وشغل منصب مدير مركز تصميم الآلات وقطع الغيار ، ومديرا لوحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الهندسة - جامعة القاهرة خلال الفترة (2014-2017). في أبريل 2017 ، تم تعيينه عميداً للشؤون الاستراتيجية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.