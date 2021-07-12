الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: تحقيق خطوات مهمة لإنجاز الربط الكهربائى مع مصر والأردن

وزير التخطيط العراقي
وزير التخطيط العراقي

أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الإثنين، تحقيق خطوات مهمة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع مصر والأردن.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)- أن ذلك جاء خلال لقاء وزير التخطيط خالد بتال مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، حيث بحثا آليات تنفيذ مقررات القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين.

وأشار بتال إلى تحقيق تقدم ملموس في الكثير من الملفات المهمة التي جرى إقرارها في قمة بغداد، موضحًا اكتمال الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن تحقيق تقدم فيما يتعلق بمد أنبوب النفط الناقل من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني.

وأكد وزير التخطيط العراقي أهمية ودور القطاع الخاص في البلدين، لاسيما في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، داعيًا إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين رجال الأعمال في البلدين.

من جانبها، قالت الوزيرة الأردنية إن حكومتها اتخذت خطوات عملية مهمة باتجاه تطبيق مقررات القمة الثلاثية، واستكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة.

وأكدت على حرص واهتمام الأردن على دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع العراق، بما يعزز التكامل الاقتصادي والصناعي والاستثماري، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية واقتصادية كبيرة يمكن للقطاع الخاص العراقي والأردني استثمارها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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