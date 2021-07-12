الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الكيلانى» مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية بطنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أصدر ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتوره رانيا محمود الكيلانى، الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا، ‏إلى جانب عملها الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.

وتضمنت الأهداف والتكليفات الواردة فى القرار تطوير وحدة رصد المشكلات المجتمعية ورقمنة منظومة رصد المشكلات، وإعداد ‏بروتوكولات للتعاون بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ‏ووحدة رعاية وتنمية الطفولة والمركز القومي للمرأة.

كما تضمنت الأهداف والتكليفات أيضًا ‏‏إعداد وتنفيذ خطة طموحة لمركز تعليم الكبار ، وكذلك إعداد وتنفيذ خطة لرعاية الموهوبين بالجامعة والمحافظة مع إعداد ‏بروتوكولات للتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة.

تخرجت الدكتورة رانيا الكيلانى فى كلية الآداب جامعة طنطا عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصلت على درجة الماجستير فى تخصص علم الاجتماع عام 2004، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص عام 2008، وتدرجت فى الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ فى عام 2021.

كما أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا عن فوز 4 طلاب بالدراسات العليا بالجامعة بمحنة برنامج التبادل الطلابي للدراسة مع جامعة كانتابريا بإسبانيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي للعام الدراسي القادم 2021/2022  في تخصصات الهندسة والفيزياء.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذه المنح تأتي حصاد لتطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة وتطوير القدرات البحثية لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار نائب رئيس الجامعة، أن الطلاب الذين تم اختيارهم هم عبد اللطيف خالد عبد اللطيف راش، وشروق جمال مصطفى سعيد، ومحمد أحمد عبد اللطيف نمير المقيدين بدرجة الماجستير بكلية الهندسة، والطالب شادي إمام علي الموزي المقيد بدرجة الدكتوراه بكلية الهندسة،وتفاصيل النتيجة متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة كانتابريا على الرابط: 
https://web.unican.es/en/Studying/Pages/Erasmus+%20KA-107%20Academic%20year%2021-22.aspx

وأضاف أن تقييم المتقدمين قد تم على مرحلتين الأولى من قبل لجنة من أساتذة جامعة طنطا والمرحلة الثانية من قبل لجنة المنحة بجامعة كانتابريا، مشيرا إلى أن هذه هي الدورة الأولى لمشروع التبادل الطلابي مع جامعة كانتابريا حيث أن المشروع يمتد لثلاث أعوام ويشمل أيضاُ برنامجًا لتبادل أعضاء هيئة التدريس من جامعة طنطا للتدريس أو التدريب بالجامعة الإسبانية.

كلية الأداب الدكتوراة المركز القومي للمرأة بروتوكولات القومي للمرأة بروتوكول كذلك مكافحة العنف ضد المرأة المركز القومي بكلية الآداب الرئيسي الأهداف طموحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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