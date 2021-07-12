الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 6 سنوات لعامل فى «تجارة الهيروين» بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة طارق أحمد فضل، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، فى القضية رقم 4247 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 263 لسنة 2021 كلى شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل بمقلة لب ببنها للتجارة بمخدر الهيروين.

وأوضحت المحكمة، فى حكمها أن المتهم جرى ضبطه خلال حملة أمنية بدائرة مركز بنها، وبحوزته 29 لفافة من مخدر الهيروين، وجرى أخذ عينة من المواد المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائى لتحليلها، وبالفعل أكد تقرير المعمل الجنائى بأن المواد المضبوطة بيج اللون وتأكد أنها لمخدر الهيروين.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من ضبط عامل بمقلة لب بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته 29 لفافة ورقية لمخدر الهيروين، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائى لتحليلها. 

القليوبية المحكمة المعمل الجنائي حملة أمنية مخدر الهيروين مديرية أمن القليوبية

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وائل لطفي

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