رئيس جامعة حلوان يكرم الفائزين بجائزة الموظف المثالى

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة حفل تكريم الفائزين بجائزة الموظف المثالي (2020) والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وقد كانت الاحتفالية بالقاعة الكبرى لمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى.

وهنأ الدكتور ماجد نجم الفائزين وأعرب عن سعادته الغامرة بوجوده بين أسرة الجامعة، كما أثنى سيادته على المستوى العالى و الأداء الرفيع للعاملين بالجامعة لا سيما خلال أزمة كورونا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الجودة المنشودة فى تقديم مختلف الخدمات، و أكد سيادته على إيلاء الجامعة اهتمامًا خاصًا بموظفيها بالإضافة إلى تحفيز الكادر الإداري لما في ذلك من أثرٍ إيجابي فى زيادة النشاط الإنتاجي مع الحرص على التواصل الفعال مع العاملين لبذل مزيد من الجهد والعطاء، وأضاف رئيس الجامعة أن تكريم نخبة مميزة من الإداريين والعمال يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع التنافس الإيجابي مما يؤدى إلى ازدهار الجامعة ،كما حث سيادته العاملين على بذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل رفعة الوطن وفى ختام كلمته قدم الشكر إلى الموظفين المثاليين.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أن حفل اليوم هو تكليل لجهود موظفي جامعة حلوان المخلصين الذين لا يدخرون جهدًا فى سبيل الارتقاء بالجامعة، فلهم منا كل الاحترام والتقدير، كما وجه سيادته الشكر إلى رئيس الجامعة على الروح الطيبة التي يبثها فى العاملين بالجهاز الإداري، مؤكدًا على الدور الكبير الذى يقومون به فى نجاح منظومة التعليم بالجامعة.

وأوضح محمد ناصر أمين عام الجامعة مراحل تنفيذ المسابقة موجهًا التحية إلى كل موظفي جامعة حلوان على مجهوداتهم المتميزة خاصة في ظل جائحة كورونا، كما حثهم على الحفاظ على الأداء المشرف واحترام القانون والتسلح بمعايير النزاهة والشفافية والحرص على التطوير المستمر للمهارات.

وفي الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات جامعة حلوان.

وقام رئيس الجامعة والنواب بتكريم الفائزين بالجوائز من الكليات والإدارات العامة والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، حيث تم تكريم ( 10 ) مديرين عموم، ( 53) موظفا، و( 32 ) عاملا مع منحهم مبلغا ماليا ودرعا وشهادة تقدير و وشاح الموظف المثالي تقديرا لجهودهم، كما تم تكريم ( 69 ) من إدارات المكاتب الرئيسية بالجامعة ومنحهم شهادات تقدير.

الجدير بالذكر أن شروط ومعايير التقدم إلى المسابقة تضمنت أن يكون المرشح حاصلا على دورات تدريبية خلال آخر عامين، وأن تكون إجازاته محدودة خلال العام، وأن يكون حاصلا على تقدير ممتاز آخر تقريرين، وألا يكون قد وقع عليه أية جزاءات، وأن يكون الفائز قد تقدم بنموذج تطوير مقترح للإدارة التي يعمل بها تمت مناقشته من قبل لجنة التحكيم، وأن يكون قد أسهم في أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة مع الالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة، وقد تم اختيار الموظف المثالي في ضوء المعايير السابقة من خلال لجنة تحكيم شُكلت لهذا الغرض.