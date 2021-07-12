الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

76% من مجلات جامعة حلوان تحصل على أعلى تصنيفات للمجلس الأعلى للجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حصلت 76٪ من المجلات العلمية بجامعة حلوان على أعلى التقييمات للمجلات المصرية والمحلية في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات. 

المجلات العلمية لجامعة حلوان يتم نشرها تحت رعاية د الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وهنأ الدكتور ماجد نجم قطاع الدراسات العليا والبحوث بحصول المجلات العلمية على أعلى التصنيفات، مشيداً بأداء القطاع في النشر العلمي بالجامعة بشكل مشرف، ما يسهم بدوره في رفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً،  وقال سيادته إن البحث العلمي يعد من أولى أولويات الجامعة لما له من دور كبير في تعزيز و بناء المعرفة، والتعمق في مجالاتها المختلفة والمتنوعة وتسهيل سبل الدراسة من خلال البحث والتطبيق.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن جامعة حلوان تقدمت في تقييم مجلاتها العلمية لهذا العام، حيث دخلت للتقييم 21 مجلة علمية منهم 12 وصلوا لأعلى تقييم وهو  نقاط 7 كما وصلت أربع مجلات أخرى إلى 6.5 أي قاربت لأعلى تقييم مما يعني أن 76% من مجلات جامعة حلوان ذات تقييم عالي، وتعد مجالات التربية الرياضية والفنون والعلوم الإجتماعية  من أعلى المجالات.

وجاءت المجلات الفائزة كالآتي : قطاع الفنون:  مجلة Journal of Arts&Architecture Reasearch Studies والتي تصدرها كلية الفنون الجميلة بواقع ٧ نقاط، ومجلة ،Journal of Design Sciences and Applied Arts والتي تصدرها كلية الفنون التطبيقية بواقع ٧ نقاط، مجلة علوم وفنون الموسيقى والتي تصدرها كلية التربية الموسيقية بواقع ٧ نقاط، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون والتي تصدرها كلية التربية الفنية بواقع ٦.٥ نقطة.

قطاع التربية الرياضية:  المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة والتي تصدرها كلية التربية الرياضية بنات بواقع ٧ نقاط، مجلة International Journal of Sports Science and Arts والتي تصدرها كلية التربية الرياضية بنات بواقع ٧ نقاط، مجلة The International Scientific journal of physical Education and sport Sciences والتي تصدرها كلية التربية الرياضية بنين بواقع ٧ نقاط، المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة والتي تصدرها كلية التربية الرياضية ، بواقع ٧ نقاط.

قطاع السياحة: مجلة International Academic Journal faculty of Tourism  and Hotel Management التي تصدرها كلية السياحة والفنادق بواقع ٧ نقاط.

قطاع الآثار: مجلة International Journal of Heritage and Museum Studies والتي تصدرها كلية السياحة والفنادق بواقع ٦ نقاط.

قطاع دراسات الخدمة الاجتماعية : مجلة دراسات في الخدمة الإجتماعية التي تصدرها كلية الخدمة الإجتماعية بواقع ٧ نقاط، مجلة Egyptian Journal of Social Work والتي تصدرها كلية الخدمة الإجتماعية بواقع ٧ نقاط، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية التي تصدرها كلية الخدمة الإجتماعية بواقع ٦ نقاط.

قطاع الدراسات الصيدلية: مجلة Journal of Advanced Pharmacy Research التي تصدرها كلية الصيدلة بواقع ٧ نقاط.

قطاع الدراسات التجارية: المجلة  العلمية للبحوث والدراسات التجارية والتي تصدرها كلية التجارة وإدارة الأعمال بواقع ٧ نقاط.

قطاع علوم الحاسب: النشرة المعلوماتية في الحاسبات والمعلومات التي تصدرها كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بواقع ٦.٥ نقطة.

قطاع الدراسات الهندسية : مجلة Engineering Research Journal والتى تصدرها كلية الهندسة بالمطرية بواقع ٦.٥ نقطة.

قطاع الدراسات التربوية: مجلة دراسات تربوية واجتماعية والتي تصدرها كلية التربية بواقع ٦.٥ نقطة.

قطاع الفنون جامعة حلوان الحاسبات والمعلومات كلية التربية المجلس الأعلى للجامعات البحث العلمي الفنون الدراسات كلية الفنون التطبيقية الدراسات العليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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