«ذا صن»: الاقتصاد البريطاني لن يتحمل المزيد من قيود الإغلاق.. وجونسون شجاع

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن البريطانيين ينتظرون يوم الحرية المقرر له يوم 19 يوليو أي بعد عدة أيام فقط، ما يعني أن المملكة ستكون خالية من قيود كورونا.



ووصفت الصحيفة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه شجاع بما يكفي للتمسك بيوم الحرية، فقد تطلب الأمر شجاعة لمواجهة دعاة اليسار، بما في ذلك بعض "الخبراء" الحكيمين الذين ينصحونه باستمرار القيود وليس تخفيفها.



وتابعت الصحيفة أن منتقدي إلغاء القيود ينظرون إلى أستراليا ونيوزيلندا ويعتقدون أن بريطانيا، وهي دولة واقتصاد أكبر بكثير ومركز دولي، يمكن أن تصبح حصنًا أيضًا إلى أن يتم القضاء على فيروس كورونا، ولكن هذا غير صحيح لأن الاقتصاد البريطاني لن يتحمل المزيد من قيود الإغلاق.



وأضافت أن هذا خيال، حيث يتم فرض عمليات إغلاق جديدة ضخمة في حالة واحدة اذا انتشر الفيروس، ولكن هناك مخاوف متزايدة من أن العزلة قد تستمر لسنوات.



وأوضحت الصحيفة أن عودة القيود اصبحت أمر لا مفر منه في الخريف والشتاء، فعند عودة المدارس، يصبح الطقس أكثر برودة وتتيح النوافذ المغلقة للفيروس ظروفًا مثالية للانتشار، وتظهر بعض النماذج أن هذا سيثبت أنه أسوأ على المدى الطويل، مع موجة أكبر وأكثر فتكًا في الربيع المقبل.



وأشارت إلى أن هناك تكاليف مروعة لعمليات الإغلاق التي نادرًا ما يعترف بها مناصروها، وتحدث وزير اللقاحات نديم الزهاوي أمس عن حالتي انتحار في مصنع تعرض للقيود.



وبغض النظر عن الأضرار الاقتصادية الهائلة ، فإن الخسائر التي تلحق بالصحة العقلية نتيجة التأخير مرة أخرى ستثبت أنها كارثية.



على الرغم من أن هناك نموا حادا للإصابات، إلا أن اللقاحات أبقت الوفيات والإدخال في المستشفيات منخفضًا.



من المهم ملاحظة أن الاعتراض الحقيقي الوحيد لحزب العمال هو أن الأقنعة يجب أن تظل إلزامية في الأماكن المغلقة في الأماكن العامة.