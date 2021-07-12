غدا.. الشباب والرياضة بالشرقية ولجنة الدعوة الإسلامية تنظمان ندوة «خطبة حجة الوداع»

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني بعنوان " خطبة حجة الوداع عبرة وعظة " يتم عرضه غداً الثلاثاء الموافق ١٣ يوليو الجاري في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ أحمد عبد القادر مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالشرقية بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها فضل ما جاء في خطبة حجة الوداع والتي تم فيها إقرار مبدأ المساواة بين الناس، دون التفريق بينهم إلّا بمعيارٍ واحدٍ؛ ألا وهو التقوى ويبين حُرمةالربا والاعتداء على الإنسان، وكذلك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين بالإحسان إلى المرأة وحسن معاملتها.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

و كان الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية نظمت اليوم لقاء ثقافي ديني تحت عنوان “المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية”، وتم بثه مباشرة عبر صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على “فيس بوك”.

وعقد اللقاء الثقافي الديني تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.