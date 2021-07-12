الأرصاد: الطقس غدا حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، مع نشاط متوقع للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

نويبع 38 28

طابا 36 24

كاترين 31 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28