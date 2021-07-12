الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تؤكد مواصلة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

أكدت وزارة الصحة السعودية، مواصلة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1442هـ، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للخروج بموسم حج صحي وآمن خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي تتطلب إقامة الشعيرة وسط ظروف تحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج وسلامتهم.

وأشارت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين- إلى حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية لضمان سلامة الحجاج، داعية جميع الحجاج إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للمقبولين لحج هذا العام؛ لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج.

وأوضحت أنها هيأت عددا من المرافق الصحية التي تقدم الخدمات العلاجية في المشاعر المقدسة، بهدف توفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت تجهيز 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة (شرق عرفات - جبل الرحمة - منى الوادي)، بالإضافة إلى 6 مراكز صحية، مركزين منها في عرفات ومركز في طريق المشاة في عرفة، و3 مراكز في مواقع سكن الحجاج بمنى.

رئيس التحرير

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