طلاب الثانوية بالوادي الجديد: امتحان اللغة الأجنبية كان سهلا ووقته كافي (فيديو)

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد عن فرحتهم الشديدة عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم الاثنين، لطلبة الشعبة العلمية.

وأكد عبد الرحمن فوزي، الطالب في مدرسة الشهيد أحمد منسي الثانوية العسكرية، أن الامتحان سهل، وفي مستوي الطالب المتوسط، والوقت كافي، عكس امتحان اللغة العربية الذي كان صعب.

وقال محمد أحمد إدريس، الطالب في مدرسة الشهيد أحمد منسي العسكرية، إن الامتحان اليوم جاء من الكتاب المدرسي، وتم التدريب عليه قبل الامتحانات بأيام.

وأعرب زميله زياد عصام، عن سعادته بسهولة الامتحان، متمنيا سهولة امتحان الكيمياء وباقي المواد المقبلة.

وأكد الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن إجمالى نسبة حضور طلاب الشعبة العلمية لأداء إمتحانات اللغة الأجنبية الثانية بلغت 99.35 % على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

واستقبلت 10 لجان امتحانية موزعين على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، اليوم الإثنين، طلاب الشعبة العلمية لأداء إمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية التي بدأت من 10 صباحا وحتى 12 ظهرا وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بالتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وانضباط سير منظومة العمل على الوجه الأمثل.



