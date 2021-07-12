الخميس.. صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش في المؤسسات الصحفية القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه للمرة الأولى تقوم الهيئة بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عشرة أشهر دفعة واحدة، حرصًا منها علي مصلحة الزملاء المحالين للمعاش، وتقليل الفجوة الزمنية لصرف مكافأة نهاية الخدمة.

وأكد "الشوربجي" أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن الفترة من 19فبراير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، يوم الخميس الموافق 2021/7/15 وسيتم تحويل المكافأة للزملاء علي حساباتهم البنكية أو البريدية.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الأربعاء المقبل، عن شهر يوليو 2021، بالزيادة التي تم إقرارها، وإذ تؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

وسبق أن أعلن حسين الرناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن بدل التدريب والتكنولوجيا سيتم صرفه قبل إجازة عيد الأضحى .

وأشار “الزناتي”، في تصريحات له، إلى أنه حال عدم قيام وزارة المالية بإرسال بدل التدريب والتكنولوجيا قبل عيد الأضحى، ستقوم النقابة بصرفه في إطار ما تقدمه من خدمات للزملاء الأعضاء.

وأوضح أنه في حال الصرف من النقابة سيكون دون زيادة، انتظارًا لقيام وزارة المالية بإرسالها، حيث سيتم صرف فارق الزيادة لاحقا.