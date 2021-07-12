«صناع الخير» تطلق مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل

أطلقت مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع إحدى الشركات، بإطلاق مبادرة "IBM Skills Build" التعليمية في مصر، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويهدف البرنامج إلى بناء المهارات والخبرات اللازمة للشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحديث من خلال التركيز على أربعة محاور أساسية وهي “التكنولوجيات الحديثة – ريادة الأعمال – المهارات الاحترافية – أساليب التفكير وحل المشكلات”، مع نشر الوعي بأهمية التعليم التكنولوجي ومنح المشاركين في البرنامج الفرصة للاستفادة من منصة I"BM Skills Build" التعليمية مجاناً لتنمية مهارتهم والحصول على شهادات معتمدة.

وتقوم الشركة المنوطة بإطلاق هذه المبادرة دعماً لمجهودات الدولة لتطوير الكوادر البشرية ودعم عملية التحول الرقمي من خلال تأهيل الشباب المصري بالمهارات الأساسية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتعزيز مكانة مصر عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص تعليمية متخصصة للشباب في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وغيرها من التكنولوجيات المتطورة وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لمبادرات الشركة لتوفير التعليم والتدريب المتطور من واقع مسؤوليتها المجتمعية لتأهيلها الكوادر البشرية وإعدادها لسوق العمل الحديث.

كما يتم إطلاق تلك المبادرة في مصر بالتزامن مع إطلاقها في العديد من الدول الأفريقية ومن ضمنها المغرب وكينيا وجنوب افريقيا بهدف تأهيل وتطوير مهارات الشباب الأفريقي.

من جانبه أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن التعاون مع الشركة العالمية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برنامج IBM" Skills Build" لتدريب الشباب المصري علي أحدث مهارات ومتطلبات سوق العمل الحديث، يأتي انطلاقاً من استراتيجية تتبناها صناع الخير تهدف الى تقديم خدمات نوعية للشباب المصري ليواكب بها متطورات العصر ويصبح نافعاً لنفسه ووطنه ويتمكن من استثمار طاقاته وقدراته في مسارات يحتاجها الاقتصاد القومي.