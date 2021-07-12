الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيف يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة «إلكترونيًا»؟

طارق شوقي
طارق شوقي

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة والذي يتم للمرة الأولى. 

فى هذا السياق استعدت وزارة التربية والتعليم على أن يكون جميع التصحيح فى القاهرة، وتكشف «الدستور» فى الخطوات التالية آليات التصحيح الإلكترونى الذي يحدث لأول مرة.

_ يبدأ  التصحيح بعد وصول الأوراق من كونترولات المحافظات واستلامها وهو ما يوازي ٣ أيام بعد انتهاء الامتحان.

_ تم تجهيز غرف على أعلى مستوى لإتمام عملية التصحيح إلكترونيًا، ولن يدخلها غير الأفراد الموجودين والمعنيين بالتصحيح.

_ الغرف مؤمنة بالكامل ولا يدخلها غير العاملين فيها.

_ التصحيح إلكتروني دون تدخل بشري. 

_الكمبيوتر هو الذي سيتولى تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 .

_الأشخاص الموجودين في غرف التصحيح الالكتروني جميعهم معهم تصاريح أمنية للقيام بوظائف خارج إطار التصحيح تماما، حيث يقوموا فقط بإدخال الأوراق على “الاسكانر" أو الماسح الضوئي، ليتولى الكمبيوتر عملية التصحيح بالكامل».

_ في حالة عدم قدرة الماسح الضوئي أو السكانر على تمييز أي إجابات في البابل شيت بسبب أي مشكلة في الورقة ، ففي هذه الحالة يتم عرض البابل شيت على 3 أشخاص غير بعض لمساعدة الكمبيوتر في تمييز الإجابة التي كتبها الطالب ، ثم يتم اعادة ورقة البابل شيت لـ الاسكانر مرة أخرى ليتولى الكمبيوتر تصحيحها وتقدير الدرجات وجمعها منعا لأي أخطاء بشرية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم على اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتم التأكد من جودة البنية التحتية، تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وزارة العاملين الثانوية عمل عرض الفن طالب باب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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