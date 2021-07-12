الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بيطري الشرقية: فحص واختبار 7079 رأس ماشية ضد البروسيلا والدرن

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر يونيو الماضي 2021، بإجراء الفحص والاختبار لـ 3668 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، و3411 رأس ضد مرض الدرن بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أو البروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية و للحفاظ على صحة المواطنين.

 

المواطنين الشرقية محافظ الشرقية بيطري مديرية لحوم السوق

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