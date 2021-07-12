محمد هنيدي ينتهي من أسبوعين ونصف من «الجواهرجي»

يواصل النجم محمد هنيدي تصوير أحدث أعماله الكوميدية الجديدة فيلم “الجواهرجي” في سرية تامة، حيث انتهى حتى الآن من أسبوعين ونصف تصوير دون الإعلان عن بدء التصوير أو نشر يوميات وكواليس العمل الجديد الذي يقدمه مع الفنانة منى زكي التي التحقت بالفيلم مؤخرا وبدأت التصوير بالفعل.

ويحاول طاقم العمل قدر الإمكان عدم الإفصاح عن العمل الجديد وتفاصيله، حيث أنه من المقرر أن يكون به مفاجآت على سبيل الأدوار والشخصيات والديكورات والأزياء ويصور الفيلم من أجل عرضه خلال العام القادم في الخطة السينمائية القادمة، خاصة أن محمد هنيدي له أعمال مصورة بالفعل وتنتظر العرض بالسينيمات خلال الأيام القادمة.

ويقدم محمد هنيدي فيلم الجواهرجي بمشاركة كلا من منى زكي وأحمد السعدني وتارا عماد وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول، وإنتاج وليد صبري، وتأليف عمر طاهر، وإخراج اسلام خيري.

وعلى صعيد آخر قرر المنتج هشام عبد الخالق منتج فيلم “النمس والإنس”، الذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي، طرحه في دور العرض 4 أغسطس، بعد التأجيل أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن رفع نسبة الإشغال في دور العرض السينمائي إلى 70% بعد قرار رئيس الوزراء، دفع صناع العمل إلى اتخاذ قرار بطرحه خلال موسم الصيف .

شخصية محمد هنيدي في فيلم النمس والإنس

ويظهر الفنان محمد هنيدي من خلال العمل بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل، واختار قصة جديدة تناسب جميع الفئات العمرية سواء الأطفال أو الكبار، خاصة وأنه يحرص دائمًا على أن تكون أعماله الفنية مناسبة للأسر المصرية وجميع الدول العربية.

والفيلم الجديد يشارك في بطولته كلا من محمد هنيدي ومنة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.