تشيلي تسعى لضخ استثمارات إضافية للتنقيب عن البترول والغاز بمصر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، بابلو أراريان السفير التشيلي بالقاهرة، ودينيس أبو دينين رئيسة شركة إيناب سبترول التشيلية والمدير العام لفرع الشركة في مصر.

وبحسب بيان لوزارة البترول، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ظل رغبة قوية من الشركة التشيلية في زيادة أنشطتها وضخ استثمارات إضافية في قطاع البترول المصري.

تعمل في مصر منذ عام 1998 في منطقة الصحراء الغربية

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء على ترحيبه بالشركة التشيلية الحكومية والتي تعمل في مصر منذ عام 1998 في منطقة الصحراء الغربية وأن خططها لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن البترول والغاز، يأتي في إطار برنامج وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج.

هناك العديد من الفرص الواعدة في مصر أمام الشركات العالمية

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك العديد من الفرص الواعدة في عدد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية الجيدة أمام الشركة خلال الفترة القادمة ، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي الذى ينفذه قطاع البترول في تطبيق التكنولوجيات الحديثة والترويج لمناطق البحث والاستكشاف بأسلوب متطور في ضوء اطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "EUG"، نجح في جذب أنظار الشركات العالمية وشجعها على تعزيز استثماراتها في مصر وزيادة أنشطتها.

الشركة تخطط للتوسع في أنشطتها وضخ استثمارات إضافية

ومن جانبها أكدت أبو دينين، أن الشركة تخطط للتوسع في أنشطتها وضخ استثمارات إضافية خاصة في مجال البحث والاستكشاف في ضوء النتائج المتميزة التي حققتها في مصر، وأن الشركة تسعى لتكثيف أنشطة الحفر في منطقة امتيازها بشرق رأس قطارة في ظل نتائج متميزة لعمليات البحث السيزمي التي أجرتها الشركة في مناطق امتيازها في أواخر عام 2020 ، مشيرةً إلى التزام الشركة الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وحرصها على تبادل الخبرات مع قطاع البترول فيما يخص جهود تنمية المصادر غير التقليدية من الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر حيث تشارك إيناب حالياً في تنفيذ دراسات لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين في المنطقة الجنوبية بتشيلي.

حضر المباحثات المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.