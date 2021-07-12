طلاب الثانوية العامة عن امتحان اللغة الفرنسية: «سهل والوقت كافي»

أبدى طلاب الثانوية العامة ببورسعيد، سعادتهم البالغة من امتحان اللغة الفرنسية، وظهرت البسمة والسعادة على وجوه الطلاب، وذلك أثناء خروجهم من لجان الامتحان.

ورصد "الدستور" أراء الطلاب، الذين أكدوا أن الأسئلة جائت مباشرة وفي مستوي الطالب المتوسط، ولم يواجه الطلاب أي صعوبة في الأسئلة، وأكدوا أنها لم تخرج عن المنهج والامتحانات التجريبية.

وأكد الطلاب أن الوقت كان كافي لحل الأسئلة، ولم يواجهون أي صعوبات خلال الامتحان، مؤكدين أن الإجراءات كانت تتم بسهولة ويسر، ولم يتعرضوا لأي مشكلات فنية أو إدارية.

وأشار عدداً أخر من الطلاب أن امتحان الألماني جاء كذلك في مستوي الطالب المتوسط، الا أن اللغة الفرنسية كانت أكثر سهولة، مطالبين أن تكون الامتحانات القادمة بنفس المستوي، قائلين "كفاية صعوبة امتحان اللغة العربية والحمد لله اتعوضت في الفرنساوي".

وأبدى طلاب شعبة العلمي ببورسعيد قلقهم من امتحان الرياضيات والفيزياء مطالبين الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، والقائمين علي وضع الإمتحان بأن يكون من داخل المنهج، وأن يكون مناسباً لمستوي الطلاب، خاصة وأن إمتحان اللغة العربية كان صادماً.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم.

يأتي ذلك للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب.

وتبدأ اللجان أعمالها اليوم الاثنين بأداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليؤديه الطلاب وفقا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على أن يقوم الطلاب بالإجابة عليه ورقيا بنظام البابل شيت .

وكان قد أدى أمس 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي 257 ألفا و145 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت.