الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اللغة الأجنبية الثانية تعيد الأمل لطالبات مصر الجديدة: «هنعوض العربي»

طلاب
طلاب

ارتسمت البسمة على وجوه طالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة الثانوية النموذجية بنات بمصر الجديدة بعد أدائهم امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث شعرن بارتياح كبير من مستوى الامتحان، خاصة بعد شكواهم من صعوبة الامتحان السابق لمادة اللغة العربية.

وقالت شيماء محمد طالبة بالقسم العلمي، إن امتحان مادة اللغة الفرنسية كان سهلا للغاية وخلا من أي نقاط صعبة، متمنية أن تكون باقي المواد بنفس المستوى.

وقالت سارة جمال أن امتحان اليوم أزال أثر امتحان اللغة العربية، حيث كان شبحه يطاردها حتى صباح اليوم فلم تتوقف عن البكاء بسبب ما نزفته من درجات، مشيرة إلى أن اللغة الفرنسية أعادت لهم الأمل من جديد.

وحرصت المدرسة على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل دخول الطلاب اللجان.

قالت الطالبة سارة أحمد أن الامتحان كان مستواة جيدا وكان هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التمعن والتركيز بشكل أكبر كما هو الحال في اي إمتحان فلابد من وضع نقاط لتمييز الطالب المتفوق عن غيره لكن على المستوى العام فالامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط

من جانبها قالت الطالبة ريهام سليمان، إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة كانت سهلة إلى حد ما يتخللها بعض النقاط الأكثر صعوبة، كذلك الوقت كان مناسبا فيما تتمنى أن تسير باقي المواد على نفس النهج.

وانطلق صباح يوم السبت الموافق 10 من الشهر الجاري ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

وتوجه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناهم في مادة اللغة العربية وتفتح اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان يتكون من ٦٠ سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القوم للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها ٢١٨٩ لجنة علي مستوي الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسكً المخصص لجلوسه باللجان.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التي تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية اليوم السبت ١٠ يوليوامتحان اللغة العربية، الاثنين ١٢ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الاربعاء١٤ يوليو الرياضيات البحته جبر وهندسة فراغية، السبت ٢٤ امتحان مادة الفيزياء، الاثنين ٢٨ الرياضيات التطبيقية الديناميكا، السبت ٣١ يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، الاثنين ٢ اغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة التفاضل والتكامل.

بينما ظل امتحان الشعبة الأدبية يوم الأحد الأحد ١١ يوليو امتحان اللغة العربية، الثلاثاء ١٣ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الخميس ١٥ يوليو امتحان الجغرافيا، الأحد ١٨ يوليو امتحان الفلسفة والمنطق، الأحد ٢٥ يوليو امتحان التاريخ، الثلاثاء ٢٧ يوليو امتحان علم النفس والاجتماع، الخميس ٢٩ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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