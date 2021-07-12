لمخالفتهم اللوائح.. غلق 13 صيدلية في مركز الباجور بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على الغلق الإداري لـ13 صيدلية بمركز الباجور لمزاولة النشاط بدون تواجد المدير المسئول، لمخالفتهم لوائح وقوانين مزاولة المهنة.



وأكد الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، أن إدارة الصيدلة شنت حملة مرورية لمتابعة أعمال الصيدليات لضبط سوق الدواء والتأكد من صلاحية الأدوية ومطابقتها للاستهلاك الآدمي، وكذا متابعة التراخيص والإلتزام باللوائح والقوانين، تبين مخالفة 13 صيدلية بمركز الباجور بناحية كفر القرنيين والعطف والكتامية والمقاطع تزاول النشاط في عدم تواجد المدير المسئول ومخالفتهم القوانين واللوائح.



وشدد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.