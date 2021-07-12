تعليم الغربية: جميع لجان امتحانات المحافظة فتحت في مواعيدها

قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إنه لليوم الثالث على التوالي جميع لجان الثانوية العامة بالمحافظة، فتحت أبوابها في موعدها دون أي تأخير، في جميع اللجان، وانتظام العمل دون ورود أي مشاكل أو معوقات.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

وأكد مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب، مشيرا إلى أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، بجانب قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.

وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.

أكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 24 استراحة للمعلمين بطاقة 826 سرير، بها كافة وسائل الإعاشة داخل جميع الاستراحات الموزعة بجميع الإدارات.

يذكر أن محافظة الغربيه يؤدي بها 31571 طالب الامتحان في 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر.