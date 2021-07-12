بعد امتحان العربي.. مدير حلوان التعليمية السابق يوجه نصيحة لطلاب الثانوية

قال أحمد وحيد، مدير إدارة حلوان التعليمية السابق، إن زمن الدروس الخصوصية انتهى، وامتحان اللغة العربية للشعبة العلمية في الثانوية العامة، أثبت ذلك.

وأضاف «وحيد» لـ «الدستور» أن جميع التوقعات بشأن الامتحان لم تكن صحيحة، مؤيدًا توجه الوزير طارق شوقي في النظام الجديد للثانوية العامة، مؤكدًا أن الصعوبات التي واجهها الطلاب، السبت الماضي طبيعية، وأن الوزير أكد ذلك، وقال إنه لن يحصل أحد على درجات عالية.

ونصح مدير حلوان التعليمية السابق، بضرورة أن يطّلع الطلاب على نماذج الامتحانات الاسترشادية التي تُقدمها وزارة التربية والتعليم عبر بوابة المعرفة، والابتعاد عن الدروس الخصوصية لأن «زمنها انتهى».

فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم.

يأتي ذلك للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب.

وتبدأ اللجان أعمالها اليوم الاثنين بأداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليؤديه الطلاب وفقا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على أن يقوم الطلاب بالإجابة عليه ورقيا بنظام البابل شيت .

وكان قد أدى أمس 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي 257 ألفا و145 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت