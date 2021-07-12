الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم البحر الأحمر: غياب 10 طلاب و90 ملاحظ عن امتحانات الثانوية العامة

تعليم البحر الأحمر
تعليم البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحرالأحمر اليوم الاثنين، ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة، تلقي غرفة عمليات المديرية كشوف الغياب والحضور بلجان المحافظة الموزعة على 19 لجنة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية للقسم العلمي، غياب 10 طلاب، وكذلك عدم حضور 90 مراقبا على مستوى لجان مدن المحافظة.

وأكد مديرية التربية والتعليم بالبحرالأحمر، أن غرفة العمليات لم ترصد أي مشكلات في لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر حتى الآن، منذ انطلاق امتحان اللغة الأجنبية لطلاب القسم العلمي، وجميع لجان الامتحانات تسير دون أي معوقات.

ويترأس هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ صباح اليوم، لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة ومتابعة سير الامتحانات مع عمليات وزارة التربية والتعليم عبر شبكة سكايب التكنولوجية.

وأوضح منير لـ"الدستور"، أنه هناك ربط وتواصل من الغرفة الرئيسية بالمديرية مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أنه يؤدي امتحان شهادة الثانوية العامة عدد 1517 طالب وطالبة بالشعبة العلمية امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم.

يأتي ذلك للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب.

                      

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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