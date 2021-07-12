الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

غادة والي: مستعدون لتقديم خبراتنا في منع ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة

الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي

 شاركت الدكتورة غاده والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية، بكلمة مسجلة في فعاليات جلسة العمل الخاصة ب"عرض جهود الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، في ظل جائحة فيروس كورونا وما بعدها وتنفيذ خطة أوباو. 

وعبرت الدكتورة غادة والى في كلمتها عن سعادتها للمشاركة في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة ، ووجهت التهنئة لجمهورية مصر العربية على تولي رئاسة المؤتمر.

 وأكدت: أن “الفتيات والنساء هن القوة الدافعة الرئيسية للازدهار والتنمية في مجتمعاتنا ومع ذلك ما زلت يعانين من عدم المساواة والذى أوضحته جائحة فيروس كورونا و سلطت الضوء عليه”.
 وأضاف أنه  على النساء تحملن العبء الأكبر من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، فالنساء هن من  يخسرن وظائفهن ودخلهن بصورة أكبر من الرجال مما يجعلهن اكثر عرضه للاستغلال والعنف.

وواصلت:"لقد كانت هذه الجائحة بمثابة مرآة لعالمنا، عالم تم فيه الإتجار بعشرات الآلاف من النساء كل عام ، ويعاملهم الارهابيون كأدوات  وغنائم حرب، هو عالم تجبر فيه واحدة من كل خمس فتيات علي الزواج القسري ، وتعاني واحدة من كل ثلاثة نساء من العنف في حياتها"، مؤكدة: أنه “علينا جميعاً أن نحافظ علي التقدم المحرز في تمكين المرأة ، جنباً إلى جنب مع أن نسعى جاهدين للاضطلاع بعمل افضل لحماية المرأة وتمكينها ، لافتة إلى أن الدبن الإسلامي هو دين يقدس قيم العدالة  والمساواة دون مساومة”. 


وأشارت إلى أن تعتبر منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء هذه الأزمة إنذارا لمعالجة العوامل التي تعيق المرأة ، وعبرت عن شكرها  لمنظمة التعاون الإسلامي علي عقد هذا المؤتمر وعلي الجهود المبذولة من أجل تعزيز حقوق المرأة وادوارها ، وأثنت علي إنشاء منظمة تنمية المرأة التي تبعث برسالة قوية حول التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي  بتمكين المرأة.

 وأكدت على تعهد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم  بدعم منظمة تنمية المرأة في مهمتها قائلة:"نحن على استعداد لتقديم خبراتنا في منع ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة كعوامل للتغيير ضد الجريمة والفساد والتطرف" . 
واختتمت كلمتها قائلة:"سنعمل  معكم لبناء عالم يتسم بالمزيد من العدالة والمساواة ويحمي النساء ويحتضن مساهمتهن  وقيادتهن في ظل جائحة كوفيد ١٩ ".

يذكر أن هذه الجلسة عقدت في ختام فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة التي استضافتها ونظمتها جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول " المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها".

الدكتورة غادة والي تمكين المرأة المساواة بين الجنسين فيروس كورونا الامم المتحدة

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وائل لطفي

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