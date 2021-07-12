رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع تباين حالات الإصابة والوفاة ارتفاعا و انخفاضا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط وخطوات التسجيل للراغبين في الحصول على جرعتي اللقاح.



رابط التسجيل في وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

في إطار الخطة التي تبنتها الحكومة الهادفة إلى التقليل أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على جرعتي اللقاح الذي يعمل على تحفيز الخلايا المناعية في الجسم لمقاومة الفيروس القاتل و تكوين أجسام مضادة يمكن أن تتعامل وتقضي على الفيروس في كافة مراحله.



خطوات تسجيل بيانات لقاح كورونا 2021

يمكن تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة الصحة والسكان للمواطنين إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة المصرية من خلال هذا الرابط (من هنا)

كتابة اسم الراغب في تلقي اللقاح بالكامل

اختيار محافظة الإقامة من قائمة المحافظات

تحديد منطقة المعيشة لترشيح مراكز طبية لتلقي اللقاح في إطارها

تحديد الفئة المستهدفة بالتطعيم (أصحاب أمراض مزمنة، كبار السن، أفراد طاقم طبي، شباب)

رقم تليفون و البريد الإلكتروني للراغب في الحصول على اللقاح

تحميل كافة التقارير الطبية للراغب في التطعيم في حالة عدم استقرار حالته المرضية

الضغط على زر حفظ الطلب

إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول برقم الطلب

اقرأ أيضاً

كيفية الاستعلام عن طلب تسجيل لقاح كورونا 2021 عبر موقع وزارة الصحة المصرية

يمكن استخدام رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا ويمكن في حالة تأخر الرد على المواطنين الذي سجل بياناته الاستعلام بإتباع الخطوات التالية:-