147 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

سجلت السلطات الصحية في التشيك، اليوم الاثنين، 147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقل راديو "براج الدولي" - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن خبراء قولهم"إن تزايد أعداد الإصابة يعود إلى تفشي السلالة الهندية من الفيروس المعروفة باسم "دلتا" بالإضافة إلى تخفيف القيود وزيادة السفر.



يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى المليون و600 ألف حالة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 30 ألف حالة.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 186.8 مليون حتى صباح اليوم الإثنين.



وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 186 مليونا و800 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و31 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و413 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

