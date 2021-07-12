استطلاع: 43% من الفلبينيين على استعداد للتطعيم ضد كورونا

كشفت هيئة استطلاع للرأي العام في الفلبين "نبض اَسيا"، اليوم الإثنين، أن 43% من الفلبينيين المستطلع آراؤهم يميلون الآن للتلقيح ضد فيروس كورونا وذلك قبيل بدء برنامج الحكومة للتطيعم في البلاد.

وأوضح الاستطلاع وفقا لما ذكرته صحيفة (فلبين ستارز) الفلبينية، أنه تمت الاستجابة لاستطلاع من جانب 2400 شاب فيما وجد أن 43% سيتم تلقيحهم بالفعل ضد فيروس كورونا لكن فقط 16% أعربوا عن عدم اتخاذهم قرار بعد.

ولفت الاستطلاع إلى أن 36% من الشباب الفلبينين مازالوا لا يرغبون في الحصول على لقاح كوفيد-19 بعد مرور 4 أشهر على وصول جرعات اللقاح للبلاد.

وأضاف أن 5% من المستطلع ارائهم حصلوا بالفعل على اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".



ترتيب إصابات كورونا عالميا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.