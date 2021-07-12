تراجع كبير في إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

تراجعت إيرادات فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة الفنان كريم عبد العزيز أمس الأحد في شباك التذاكر المصري بشكل ملحوظ، بعد أن قدم مردودا طيبا خلال أول 4 أيام لطرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم أمس الأحد مليون جنيه و85 ألفا بعد أن كانت إيراداته تتجاوز المليوني جنيه يوميا ولمدة 4 أيام في إيرادات قياسية، وجاء ذلك بسبب البعد عن الويك إند ومن المتوقع ارتفاعها خلال الأيام القادمة مرة أخرى لتصل كل إيراداته إلى 9 مليون جنيها و320 ألفا.

دور كريم عبد العزيز

يجسد كريم عبد العزيز أكثر من شخصية في الفيلم، من بينها الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

وبدأ نجوم الفيلم في الترويج للعمل عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي في مصر ومختلف الدول العربية خاصة وأن كريم عبد العزيز يحظى بشعبية جماهيرية كبيرة.

وينافس الفيلم مجموعة كبيرة من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى الذي ينطلق بعد أيام قليلة مثل “مش أنا” لتامر حسني، و “العارف”، بطولة النجم أحمد عز، وعدد كبير من الأعمال الضخمة الأخرى التي تستمر حتى بعد العيد.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يشارك في البعض لا يذهب للمأذون مرتين، عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

وحقق برومو الفيلم بطولة الفنان كريم عبد العزيز مشاهدات عالية عقب طرحه، ووصلت مشاهداته إلى 8 ملايين على صفحة الشركة المنتجة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكذلك صفحة النجم كريم عبد العزيز، والنجمة دينا الشربيني، وسط تفاعل كبير من الجمهور لعودة النجم كريم عبد العزيز للسينما من جديد.