الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إلغاء رحلات وإغلاق مدارس في بكين بسبب عاصفة قوية وأمطار غزيرة

عاصفة
عاصفة

ألغيت مئات الرحلات الجوية في بكين كما أغلقت مدارس ومواقع سياحية بسبب تساقط أمطار غزيرة ترافقها رياح عنيفة اليوم الإثنين.


وحذرت السلطات المواطنين بوجوب لزوم منازلهم في وقت تتعرض العاصمة الصينية لأعنف عاصفة هذا العام.


ويتوقع تساقط ما يصل إلى 100 ملم من الأمطار خلال اليوم في بعض الأماكن، وسجل موقع فاري فلايت الذي يرصد حركة الطيران، إلغاء نحو 700 رحلة في مطاري المدينة.


وحذرت السلطات من "عواصف مطرية عنيفة" وصواعق برق اعتبارا من ليل الأحد حتى مساء الإثنين في بكين ومناطق مجاورة.


وتم تسجيل انزلاق تربة في إحدى المناطق الشمالية بالعاصمة، وبثت شبكت سي سي تي في الرسمية صورا لطريق مقطوع بسبب انهيار صخور، وتعرقل غزارة المطر الجهود لفتح الطريق بحسب التلفزيون الرسمي.


ولزم الأطفال المنازل في وقت أغلقت دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية أبوابها اليوم الإثنين، وأغلقت مواقع سياحية من بينها جزء من السور العظيم.


وسيتم تشغيل بعض القطارات المجهزة بنظام تشغيل أوتوماتيكي، يدويا، بحسب وسائل إعلام.


واجتاحت العواصف المطرية مدينة تيانجين المجاورة، وأظهرت مشاهد التلفزيون الرسمي شوارع غارقة بالمياه فيما كان وميض البرق يضيء السماء الملبدة بالغيوم.


وحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من فيضان 14 نهرا، منها روافد في سيتشوان وشانجي.
وكثيرا ما تقع فيضانات خلال موسم الأمطار في الصين. 

وفي أغسطس الماضي تسبب ارتفاع منسوب المياه في جرف طرق و أجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم.


ولكن التهديدات تفاقمت على مر العقود، لأسباب منها كثرة بناء السدود التي قطعت الربط بين الأنهر والبحيرات الملاصقة، والسهول المعرضة لخطر الفيضانات والتي كانت تسهم في امتصاص مياه الفيضانات الصيفية.

امطار غزيرة كورونا بكين الصين الرحلات الجوية في بكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

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