انقلاب سيارة ترحيلات شرطة بطريق بنها الحر في اتجاه القاهرة

شهد طريق شبرا بنها الحر، حادث انقلاب سيارة ترحيلات شرطة منذ قليل في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

و تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بالطريق بحادث مروري لانقلاب "لوري شرطة" بطريق شبرا بنها الحر، و

على الفور انتقلت الخدمات المرورية لمكان البلاغ وتبين انقلاب لوري شرطة بنهر الطريق، وجاري استكمال عمليات الفحص وبيان المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي سياق آخر إدارات المرور خلال 24 ساعة بسحب، 4021 رخصة مركبة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة التي تولت التحقيق

وكانت قررت وزارة الداخلية إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني ، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها ..وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص ، وفى ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

- مميزات الملصق الإلكتروني



ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:



- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.



ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".



- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.



- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.



ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.



- يساهم فى التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.