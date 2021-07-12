استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى

تواصلت اليوم الاثنين امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء .. فى هدوء وانتظام .. ووسط اجراءات احترازية ووقائية ، ودون شكوى .

وأكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية أن طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان اليوم فى مادة الاستاتيكا لمدة ساعتين فى مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء وعددها 8 لجان تضم عدد 174 طالبا وطالبة من القسم العلمى على مستوى المحافظة .. مشيرا الى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وغرفة عمليات فى مقر المنطقة بالعريش لمتابعة أعمال الامتحانات ، وأنها لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى ، ولم يتم تسجل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين.

أعلن محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة .. مشيرا الى أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى .. مشيرا الى استمرار الامتحانات حتى الأول من أغسطس القادم.



وفي الوادي الجديد، قال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور جمال حسن إن غرفة العمليات تتابع سير منظومة العمل باتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة والتواصل مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة،وانتظام دخول الطلاب للجان سير الامتحانات، ومنع التزاحم وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من أعمال التعقيم من خلال البوابات ومراعاة المسافات والتباعد بين الطلاب حفاظا على سلامة الجميع، بجانب اتخاذ الإجراءات الصحية والأمنية .

جدير بالذكر أن المحافظة تضم 953 طالبا بالشعبة العلمية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبيةالثانية، من إجمالي 1805 طلاب وطالبات على مستوى المحافظة بالشعبتين الأدبية والعلمية.