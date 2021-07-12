الإثنين 12 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

تواصلت اليوم الاثنين امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء .. فى هدوء وانتظام .. ووسط اجراءات احترازية ووقائية ، ودون شكوى .

وأكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية أن طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان اليوم فى مادة الاستاتيكا لمدة ساعتين فى مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء وعددها 8 لجان تضم عدد 174 طالبا وطالبة من القسم العلمى على مستوى المحافظة .. مشيرا الى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وغرفة عمليات فى مقر المنطقة بالعريش لمتابعة أعمال الامتحانات ، وأنها لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى ، ولم يتم تسجل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين.

أعلن محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة .. مشيرا الى أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى .. مشيرا الى استمرار الامتحانات حتى الأول من أغسطس القادم.
 

وفي الوادي الجديد، قال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور جمال حسن إن غرفة العمليات تتابع سير منظومة العمل باتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة والتواصل مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة،وانتظام دخول الطلاب للجان سير الامتحانات، ومنع التزاحم وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من أعمال التعقيم من خلال البوابات ومراعاة المسافات والتباعد بين الطلاب حفاظا على سلامة الجميع، بجانب اتخاذ الإجراءات الصحية والأمنية .

جدير بالذكر أن المحافظة تضم 953 طالبا بالشعبة العلمية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبيةالثانية، من إجمالي 1805 طلاب وطالبات على مستوى المحافظة بالشعبتين الأدبية والعلمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«البترول» توقّع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن مع شركات عالمية

تفاصيل جديدة فى غرق شقيق مطرب شهير بترعة المريوطية

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

تداول أسئلة امتحان «الفرنساوى» لطلاب علمى بـ«تليجرام» (صور)

بعد كشف غموض الواقعة.. الشرطة توقف البحث عن فتاة الجيزة المختفية

اليوم.. البنك المركزى يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى

مستشار بالرئاسة الفلسطينية يحذر من محاولات الاحتلال فرض سيادته على القدس