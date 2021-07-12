يحظى موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ورابط الحصول عليها على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انطلاق ماراثون الامتحانات في 19 يونيو الماضي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية و موعد انتهاء الامتحانات.



موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ورابط الحصول عليها

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي ( 2020_2021) إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا) عقب الانتهاء من أعمال الكنترول من تصحيح وتجميع درجات و مراجعة كشوف الدرجات في غضون أسبوع أو أسبوعين فقط من انتهاء موعد الامتحانات أي خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس المقبل، على أقصى تقدير وذلك ليتمكن الطلاب من إجراء عملية التنسيق بالمراحلها الثلاثة للاستعداد لدخول الكليات والجامعات.



خطوات الحصول على درجات طلاب الثانوية الأزهرية

يمكن معرفة نتيجة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الشريف بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا)

الضغط على كلمة استعلام عن النتيجة

اختيار الصف الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته

اختيار محافظة الإقامة

اختيار المعهد الأزهري المقيد به والمنطقة التعليمية

كتابة بيانات الطالب كاملة ( الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد،العنوان، …)

كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة له

الضغط على زر الإستعلام

ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ورابط الحصول عليها وموعد انتهاء الامتحانات من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور حاليا حيث تنتهي امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 أغسطس المقبل للشعبتين العلمية والأدبية وفقا للجدول الزمني الذي وضعه قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات والتي تجرى داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب والمتواجدين داخل المعاهد أثناء سير الامتحانات من موظفين و مراقبين ومسؤولين الامتحانات.