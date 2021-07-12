عمال النظافة جنود مجهولون حول لجان الثانوية: «دورنا لا يقل عن أي مسؤول»

يعتبر عمال القمامة الجنود المجهولة أمام لجان الثانوية العامة، حيث يقومون على نظافة الشوارع أمام المدارس ويعملون في ظروف صعبة وطقس حار.

يقول أحد عمال النظافة إن امتحانات الثانوية العامة، من أصعب أوقات العام فتجعل أولياء الأمور على أعصابهم نتيجة الضغط النفسي أثناء أداء أبنائهم الامتحانات.

وتابع: "دورنا لا يقل عن دور أي مسؤول في امتحانات الثانوية العامة، بل يكون له أهمية، حيث يتم الانتشار بمحيط المدارس التي يوجد بها امتحانات ويتم التنظيف أمامها جيدا قبل توافد الطلاب حتي تخلق لهم جو مناسب للتركيز".

كان قد أصدر المهندس محمد عبد اللطيف، العضو المنتدب للشئون الفنيه والتنفيذية لشركة نهضة مصر المسؤولة بأعمال النظافة بالاسكندرية، توجيهات بإتخاذ كل ما يلزم نحو رفع كفاءة النظافة حول لجان امتحانات الثانويه العامة لعام ٢٠٢١.

وعلي الفور تم تكليف رئيس قطاع النظافة الحضارية كافه مسئولي القطاع من أبوقير شرقا وحتي برج العرب غربا لاتخاذ اللازم ونشر عمال النظافة أمام اللجان للقيام بأعمالهم.

ومن جانبه أكد أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة إن الشركة منذ ساعات الصباح الأولي تقوم بأعمال كنس وغسيل حول لجان الثانويه العامه بكافه الاماكن، بالإضافة إلي انشاء غرفه عمليات لتلاقي اي شكاوي تخص منظومة النظافة حول لجان الثانويه العامة.

عربات القمامة تجوب حي المقطم لتنظيف محيط المدارس

ومع انطلاق ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة، تجوب عربات القمامة محيط حي مدارس المقطم، لتنظيف الشوارع المحيطة بالمدارس وجمع القمامة.

يقول سعيد محمد، أحد عمال النظافة إنه يكثف العمل خلال أيام الامتحانات، لمساعدة الطلاب في امتحاناتهم على أكمل وجه، دون وجود أشياء تشوه البيئة المحيطة باللجان الامتحانية لطلاب الثانوية العامة.

وتابع سعيد، أنه يسعى لتهيئة مناخ مناسب لهم أثناء قضاء فترة امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "البدلة البرتقالي سر نجاحي وسعادة أسرتي".

وتبدأ اللجان أعمالها اليوم الاثنين بأداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في الساعة العاشرة صباحا، ويؤديه الطلاب وفقا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على أن يقوم الطلاب بالإجابة عنه ورقيا بنظام البابل شيت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب في التاسعة صباحا، أي قبل انطلاق الامتحان بـ60 دقيقة؛ لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولفحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب وأيضا لإجراءات تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أن من يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

وكان قد أدى أمس 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي 257 ألفا و145 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت.