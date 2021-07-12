الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«زراعة النواب» تبحث طلب إحاطة حول تسليم أراضي «الأوقاف» بالمخالفة للقانون

اللواء هشام الحصري
اللواء هشام الحصري

تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية في اجتماعها المقرر عقده اليوم “الإثنين” برئاسة اللواء هشام الحصري، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، والنائبة آية فوزي فتي، والنائب إيهاب أنيس، والنائب أسامة عبد العاطي، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقريتي الإخوة والزريقي بمركز أجا محافظة الدقهلية إلى هيئة الأوقاف المصرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973 وتعرض الآلاف من المواطنين لإجراءات تعسفية للطرد من منازلهم. 

 

كما تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن رفض هيئة الإصلاح الزراعي تحويل قصر الأميرة نعمة مختار بحي المرج لقصر ثقافي و تركه للخارجين على القانون.

 

وتناقش اللجنة كذلك طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة درية شرف الدين بشأن  التراجع في مظهر حديقة الحيوان وسوء حالة الحيوانات والطيور والمكتبة الأثرية وعدم توافر الرعاية والنظافة بالحديقة، والطلب الآخر بشأن سوء حالة حديقة الأسماك بالزمالك نظرا للإهمال الشديد مما أدى إلى ضياع معلم سياحي وتراثي مهم.

 

 وسبق وناقشت اللجنة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واستكمل السجينى، المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففى نهاية عام 2020 فوجئ  قاطنو إحدى المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزه إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.

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وائل لطفي

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