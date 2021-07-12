أحمد داود لاعب كرة قدم في فيلم «هيصة»

يستعد النجم أحمد داود لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، ويعتبر الفيلم اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها النجم مسبقًا، فبعد الرومانسي والشعبي والكوميدي والإجرامي والأكشن.. قرر داود خوض تحدي جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

وشارك داود أمس مع جمهوره على حساباته الرسمية بمنصات السوشال ميديا تشجيعه لمنتخب إيطاليا ضد انجلترا في نهائي اليورو بين إيطاليا وأنجلترا، مستخدمًا كلمات إيطالية لتشجيع المنتخب، فهل لهذا علاقة بفيلم هيصة، وهل سيكون الفيلم مرتبطًا بكرة القدم العالمية أم المحلية.

أحمد داود هو نجم شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار، اهتم داود باالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه مصري، وينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 أول فيلم مصري يُعرض بالكامل بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط.