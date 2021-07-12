الإثنين 12 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد داود لاعب كرة قدم في فيلم «هيصة»

احمد داوود
احمد داوود

يستعد النجم أحمد داود لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، ويعتبر الفيلم اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها النجم مسبقًا، فبعد الرومانسي والشعبي والكوميدي والإجرامي والأكشن.. قرر داود خوض تحدي جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج  Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

وشارك داود أمس مع جمهوره على حساباته الرسمية بمنصات السوشال ميديا تشجيعه لمنتخب إيطاليا ضد انجلترا في نهائي اليورو بين إيطاليا وأنجلترا، مستخدمًا كلمات إيطالية لتشجيع المنتخب، فهل لهذا علاقة بفيلم هيصة، وهل سيكون الفيلم مرتبطًا بكرة القدم العالمية أم المحلية.

أحمد داود هو نجم شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار، اهتم داود باالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه مصري، وينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 أول فيلم مصري يُعرض بالكامل بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط.

مستوى عالمية شخصية إيطاليا محمد السينمائي طلاق كرة قدم تصوير مصر قدم جديد على استقرار نور الشريف بعد كوميدي شاب حسابات علاقة سينما مصرية رسم إنتاج مسلسل سجن النسا اخر الروم مال المحلي الشريف مائي هذا المساء الف قرر قاد علا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى غرق شقيق مطرب شهير بترعة المريوطية

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

«البترول» توقّع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن مع شركات عالمية

تداول أسئلة امتحان «الفرنساوى» لطلاب علمى بـ«تليجرام» (صور)

بعد كشف غموض الواقعة.. الشرطة توقف البحث عن فتاة الجيزة المختفية

اليوم.. البنك المركزى يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الدفعة (٥١) طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى

مستشار بالرئاسة الفلسطينية يحذر من محاولات الاحتلال فرض سيادته على القدس