من ذاكرة معرض الكتاب.. نجيب محفوظ: العالم يشهد ميلاد قيم أخلاقية جديدة

بثت المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر حلقة «ذاكرة المعرض» من اللقاء الفكري، ندوة للروائي الراحل نجيب محفوظ برفقة الأديب الفرنسي الراحل كلود سيمون يعود تاريخها ليناير من عام 1990.

حضر الندوة الأديب المصري الراحل إبراهيم أصلان وعدد من المثقفين المصريين مثل الأديب إبراهيم عبد المجيد.

وقال الروائي الراحل نجيب محفوظ خلال الندوة التي عقدت وقتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن العلاقات الدولية تغيرت لدرجة أنه حتى قبل أن تقوم أي دولة بالغزو فإن رئيسها يبرر ويعتذر قبل الاعتداء، إذ أصبح هناك ضمير عالمي.

وأوضح محفوظ أن الغزاة في الماضي كانوا يتباهون ويصرحون بكل أغراضهم ويعتمدون على القوة ويفخرون بذلك.

وأضاف: كان هناك رقّ وعنصرية معترف بها لكن الآن يوجد حقوق إنسان وديمقراطية وعدالة اجماعية، حتى الحوادث الأخيرة من القرن الماضي، أكدت على قيمة الحرية من نفس البلاد التي كانت تؤمن بالحكم الشمولي، إننا نعيش في ظل قيم جديدة ستستمر نحو الأفضل، وهذه القيم وإن لم تطبق بإخلاص، إلا أن هناك قوة نظرية تستدعي ممن يخرج عن هذه القيم الاعتذار.

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحًا، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشرًا لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات