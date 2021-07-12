مصر للطيران تعلن زيادة رحلاتها بين القاهرة وأسمرة وبيروت

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن زيادة تردداتها بين مدينتي القاهرة وأسمرة عاصمة دولة أريتريا لتكون بمعدل رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من 18 يوليو 2021 يومي الأحد والخميس.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الشركة الوطنية بتعزيز شبكة خطوطها الجوية وتوفير الربط والتكامل بين نقاطها حول العالم،

وكذلك الشركة أعلنت عن زيادة تردداتها بين مدينتي القاهرة وبيروت عاصمة دولة لبنان لتكون بمعدل 12 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 22 يوليو 2021.

ومن المخطط أن تٌسير مصر للطيران رحلاتها إلى الوجهتين باستخدام أحدث طرازاتها من طرازات ايرباص A320 Neo المزودة بشاشات شخصية وخدمات الإنترنت Wi-Fi والبوينج B737-800.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للعملاء التأكد من المعلومات والحجز ومعرفة ضوابط السفر، يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من أي محمول أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com.

شروط السفر

تلتزم مصر للطيران بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.