أبطال في كواليس المشهد.. «مهندسو النظافة» أياد تصنع الجمال

الجميع مُسرعون هربًا من حرارة الشمس، غير أن إناسا آخرون تتحرك خُطاهم بطيئة تحت أشعة تُرسل لهيبًا لمن تحتها.. يبدؤون أعمالهم منذ ساعات الصباح متحملين حرارة الطقس صيفًا، وصقيعه شتاءً، كي يبدو المشهد جميلًا هُنا «مهندسو النظافة» كما يُطلق عليهم في بعض البُلدان.

ففي ماراثون الثانوية العامة، يتصدر المشهد مُعلمون يتركون منازلهم بحثًا عن تهيئة الأجواء للطلاب في امتحانات الثانوية العامة، ورجال أمن يقفون حارسين للتأمين، وآخرون يؤدون أدوارًا هامة كي يكتمل المشهد في هدوء، غير أن هناك أبطالًا من خلف الكواليس تعمل أياديهم كل يوم، من أجل أن يُصلحوا ما أفسد غيرهم، وتزداد مهامهم في أجواء الامتحانات لتهيئة الأمور في الشوارع المحيطة للمدارس المنعقدة بها الامتحانات.

في حلوان جنوب القاهرة، كان لهم تواجدًا ملموسًا في شوارع المدينة، في وقت باتوا فيه في حالة طوارئ انتظارًا لأي شكاوى من تجمعات قمامة، يتحركون لها سريعًا من أجمل رفعها وإعادة الجمال للمكان الذي مروا به، تعمل أياديهم في وقت يخضع فيه طلاب الثانوية العامة بحلوان للامتحانات، حيث تشهد 11 مدرسة انعقاد امتحانات الثانوية.

- إجراءات احترازية مشددة أمام اللجان

وكانت لجان المدارس الثانوية قد فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم.

يأتي ذلك للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة "التابلت" التي يصطحبها الطلاب.

وتبدأ اللجان أعمالها اليوم الاثنين بأداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليؤديه الطلاب وفقا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على أن يقوم الطلاب بالإجابة عليه ورقيا بنظام "البابل شيت".

وكان قد أدى أمس 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي 257 ألفا و145 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبا وطالبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات و"تهكير جهاز التابلت".