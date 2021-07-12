تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية.. وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20937 طنا تشمل 10182 طن فوسفات و650 طن يوريا و9297 طن رمل و808 أطنان أسمنت معبأ.

وأوضح المركز الإعلامى للهيئة، فى بيان اليوم، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت أكثر من 20 ألف طن تشمل 10000 طن ذرة و14000 طن خردة و461 طن خشب زان و4591 طن أبلاكاش و7230 طن حديد صاج و13510 أطنان قمح.

وأضاف البيان أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 822 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وخرشوف وملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ريحان ونعناع وزعتر وترمس وبردقوش وزيتون وبصل وكراويه وبرسيم حجازى) وفواكه (فراولة وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والصين وكرواتيا وإسبانيا وهولندا وباكستان وألمانيا وأمريكا وسلوفينيا .

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 488 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1309 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43411 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4249 شاحنة .





ميناء دمياط

يقع ميناء دمياط على بعد حوالي 8.5 كيلومتر غرب فرع دمياط لنهر النيل، غرب رأس البر، في البحر المتوسط بمدينة كفر البطيخ، وعلى مسافة حوالي 70 كيلومترًا غرب ميناء بورسعيد.